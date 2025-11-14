Теменужка Петкова: Спецов е приел да е особен управител, преценил си е възможностите

"Той има сериозен опит по отношение на контрола върху всички сектори от икономическия спектър, тъй като по силата на своите служебни ангажименти упражнява такъв. След като е приел предизвикателството да бъде особен управител, той очевидно е преценил своите възможности и правителството днес го одобри". Така финансовата министърка Теменужка Петкова обясни решението на правителството да назначи шефа на НАП Румен Спецов за особен управител на "Лукойл". Думите ѝ бяха в отговор на въпрос разбира ли Спецов от енергетика. Самата Петкова е бивш министър на енергетиката.

Името на Спецов беше съобщено по-рано днес след заседание на съвета по сигурността към премиера, а след това правителството официално го одобри на свое заседание. Той беше изненада, след като през последните дни се спекулираше с различни имена.

Петкова изтъкна, че ръстът на приходите на НАП и митниците за тази година е над 7 млрд. лева спрямо 2024 г. "Това означава много усилия и сериозна мотивация на хората, които работят там", коментира тя. И припомни, че Спецов оглави НАП по времето на Асен Василев като финансов министър.

"През последните дни станахме свидетели на много сериозен дебат по отношение проектозакона за 2026 г. Чувам различни мнения, критики. Опитвам се да вникна и да търся аргументи за тези критики. Да ви призная, смятам, че голяма част от критиците на този бюджет от 2021 г. са в някакъв унес", каза тя в ефира на БНТ за проектобюджета за 2026 г.

"Този бюджет отразява всичко, което се случи в политическия живот през последните четири години - от популизма в управлението на публичните финанси и е такъв, какъвто е предвиден в настоящите закони", обясни още министър Петкова. Допълни, че това е вариантът на бюджет, при който може да бъде намерена пресечна точка между възгледите и приоритетите на партиите в коалицията.

Петкова представи статистика, според която дългът на държавата през последните години расте, и обвини Асен Василев, че като финансов министър е нормализирал 3% дефицит.