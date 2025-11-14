Ивайло Мирчев: Искахме конкурс за особения управител

"В никакъв смисъл не ни е заварило неподготвени. Асен Василев го е назначил за шеф на НАП да събира данъци. Доколкото разбирам, г-жа Петкова е доволна от неговата работа и той се справя добре в тази си роля. Дали той става обаче за ръководител на рафинерия имам дълбоки съмнения. Най-малкото ние искахме да се подходи по съвсем друг начин". Така депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев отговори неподготвени ли са били ПП-ДБ за номинацията на Румен Спецов - шеф на НАП, за особен управител на рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

Мирчев е гост в "Панорама" по БНТ заедно с финансовата министърка Теменужка Петкова, която говори преди него. За Спецов тя беше лаконична, но обясни, че щом е приел предизвикателството да бъде особен управител, значи е преценил, че ще се справи. И го похвали, че е повишил събираемостта на данъци като шеф на НАП.

ДБ са искали България да се допита до Европейската комисия за особения управител и да се проведе конкурс и изслушване в парламента на кандидатите. Според него е възможно Русия да заведе арбитражни дела срещу България заради начина, по който бяха приети промените в закона за особения управител сега, и да ни осъди, а после държавата да плаща много пари.

Мирчев потвърди, че Асен Василев като финансов министър не се е допитал до ДБ за назначаването на Спецов като шеф на НАП, но обясни, че просто министрите на ПП и ДБ са били независими.