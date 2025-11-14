ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карди Би стана майка за четвърти път

Бойко Борисов за отсрочката на САЩ за "Лукойл": Сутринта ви казах как

Бойко Борисов СНИМКА: Велислав Николов

"Било каквото било - вече ще бъде, както беше! Сутринта ви казах как!", така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира отсрочката, която Щатите дадоха на България за санкциите срещу "Лукойл". 

Малко преди 22 ч. в петък министерството на финансите на САЩ съобщи, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл". Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България" ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни компании, до 29 април 2026 г.

"Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!", написа още лидерът на ГЕРБ. 

