Европейски джаз акценти и български импровизации поставиха началото на Jazz Fest Ruse

Емблематичният Jazz Fest Ruse 2025 започна тази вечер с впечатляващи музикални изненади и отново постави Русе сред водещите европейски джаз сцени. В препълнената зала на Доходното здание два дена фестивалът представя богата програма от стилове и интерпретации, които затвърждават високото му художествено ниво и изключителното му значение за културния живот на града, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Събитието беше открито от заместник-кмета Златомира Стефанова, която подчерта, че то е сред най-разпознаваемите и обичаните в Русе – символ на свободния дух, творческата енергия и културната идентичност на града. "Джазът е музика на свободата, на импровизацията, на душата. А Русе е град, който винаги е знаел как да оценява и подкрепя таланта. Днес отново показваме, че културата е жива, че тя ни обединява, вдъхновява и кара да се гордеем с това, което сме. Благодаря на всички музиканти, на партньорите, на организаторите и най-вече на публиката, която прави този фестивал жив", заяви Стефанова.

От името на кмета Пенчо Милков тя връчи поздравителни адреси на програмния директор на фестивала Теодосий Спасов и на директора на ОП „Русе Арт" Мариан Савов, организатор на събитието. Стефанова открои значението на Теодосий Спасов за развитието на българското и световно музикално изкуство. Заместник-кметът специално благодари на Мариан Савов за смелостта, постоянството и любовта, с която превърна Jazz Fest Ruse в традиция, в марка, в част от идентичността на нашия град.

Теодосий Спасов пожела успех на всички изпълнители и още много следващи издания на фестивала. Мариан Савов изтъкна важността на богатите културни традиции на града, които Jazz Fest

Ruse продължава да развива и значението на изкуството за съхраняване на историческата памет на обществото.

След поздравителните слова водещата на вечерта - Мирослава Кацарова, директор на Пловдивския джаз фестивал, припомни как е възникнал джазът, неговата история и как обществените промени се отразяват на стилистиката му. Първи на сцената излезе квартетът на Борислав Ясенов – с Живко Братанов (пиано), Али Келов (бас китара) и Александър Каменов (ударни). Те изсвириха авторска програма, в която българският фолклор се преплита със съвременни джазови идеи.

Публиката аплодира и виртуозното дуо на Теодосий Спасов и унгарския саксофонист Михай Борбей, които създадоха впечатляващ музикален диалог между кавала и саксофона, съпроводени от Арон Талас (пиано), Балаш Хорват (бас китара) и Хонор Сабо (ударни). Теодосий Спасов посвети специална мелодия на големите джаз легенди, сред които е и Петър Петров – Парчето. Вечерта завърши традиционно – с джем сешън в Max Club.

На втория фестивален ден утре русенската публика ще посрещне финландската формация Peela, известна със своя модерен микс от нео-соул, фънк и джаз. Събитието ще приключи с програмата на Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рубчев, който е подготвил класически суинг, български джаз композиции и нови аранжименти. Солисти ще бъдат Надя Тончева, Петър Салчев и Михаил Йосифов. И втората вечер ще завърши с джем сешън в Max Club от 22 часа.

Jazz Fest Ruse 2025 се реализира с подкрепата на Община Русе, ОП „Русе Арт", „Дунав плаза", „Дунарит", Ralitsa Meal, вестник „Утро" и Max Club.