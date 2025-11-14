ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" не стигна до обрат в Милано, само 6 т...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21719885 www.24chasa.bg

Теменужка Петкова за отсрочката от САЩ за "Лукойл": Безспорен успех за правителството

2632
Теменужка Петкова

"Това, което се случи днес, знаете - и Великобритания, и САЩ дадоха дерогация за "Лукойл" дружествата в България, е един безспорен успех за правителството", това каза финансовият министър Теменужка Петкова пред bTV.

Малко преди 22 ч. в петък министерството на финансите на САЩ съобщи, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл". Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България" ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни компании, до 29 април 2026 г.

"Колегите, които работиха по тази дерогация, се справиха изключително добре, бяха в непрекъснат контакт, както с нашите партньори от ОФАК, така и с Европейската комисия. С Великобритания имаше непрекъсната връзка", заяви още Петкова. 

Допълни, че това е наистина една добре свършена работа

Петкова заяви, че българските граждани трябва да бъдат спокойни. "Нашата основна цел беше да гарантираме сигурността на доставките, свързани с горивата, да гарантираме енергийната и национална сигурност. Няма риск България да остане без гориво". 

Теменужка Петкова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: По-кротко с НСО! (И гледайте до края)