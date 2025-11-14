Теменужка Петкова за отсрочката от САЩ за "Лукойл": Безспорен успех за правителството

"Това, което се случи днес, знаете - и Великобритания, и САЩ дадоха дерогация за "Лукойл" дружествата в България, е един безспорен успех за правителството", това каза финансовият министър Теменужка Петкова пред bTV.

Малко преди 22 ч. в петък министерството на финансите на САЩ съобщи, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл". Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България" ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни компании, до 29 април 2026 г.

"Колегите, които работиха по тази дерогация, се справиха изключително добре, бяха в непрекъснат контакт, както с нашите партньори от ОФАК, така и с Европейската комисия. С Великобритания имаше непрекъсната връзка", заяви още Петкова.

Допълни, че това е наистина една добре свършена работа

Петкова заяви, че българските граждани трябва да бъдат спокойни. "Нашата основна цел беше да гарантираме сигурността на доставките, свързани с горивата, да гарантираме енергийната и национална сигурност. Няма риск България да остане без гориво".