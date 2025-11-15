Знакови лица около Доган няма да участват в учредяването на новата му партия

Хасан Азис и Илхан Кючюк не желаят да бъдат номинирани и за ръководните органи

Знакови лица около Ахмед Доган няма да участват в учредителната конференция на новата партия „Алианс за права и свободи" (АПС), която ще се състои в София по-късно днес. Това са бившият кмет на Кърджали Хасан Азис и евродепутатът Илхан Кючюк, който дори бе сочен като фаворит за лидер на новата формация.

Азис обяви решението си в писмено обръщение до делегатите, като се мотивира с политическия натиск, който не желае да бъде прехвърлян върху новата формация. В текста Хасан Азис подчертава, че през последните две години той е бил подложени на „репресии без никаква защита", но предпочита лично да понесе атаките, вместо да ги позволи да повлияят върху партийните процеси. Заради това той отказва и предложението да бъде номиниран за ръководните органи на АПС.

Бившият кмет на Кърджали заявява подкрепа за създаването на новата партия, която според него е естествено продължение на усилията за защита правата и свободите на българските граждани „независимо от етнос и религия".

Илхан Кючюк

Късно снощи пост-обръщение от Канада пусна във фейсбук и евродепутатът Илхан Кючюк. Той обяснява, че е отвъд океана по предварително планирана международна мисия в качеството му на председател на Правната комисия в Европейския парламент и това е и причината да не присъства на учредителната конференция на АПС.

Кючюк обявява, че не желае да бъде номиниран за ръководните органи на новата партия. Ето какво пише той:

"Като човек, който години наред е бил част от политическия живот, знам, че всяка нова партия може да има своя смисъл и истинска добавена стойност, само ако политиците ѝ се оглеждат в хората, от които искат доверие! Поглеждайки назад, всички трябва да си дадем сметка колко е важно този нов проект честно да оцени миналото — да потърси и признае грешките, да извлече уроците и с тях да продължи напред.

И тук идва мястото да кажа, че не желая името ми да бъде спрягано за ръководни позиции в новия политически проект. Бил съм на достатъчно такива, и това, което научих през годините, е, че не постовете правят политиката, а работата прави разликата! В личния си път, а и в работата си, не винаги съм бил прав, но винаги съм имал гръбнак и съм държал главата си изправена. Вярвам, че в политиката и в живота истинският капитал не е постът, а стойността на думите и делата, зад които стои името ти!

Затова аз оставам част от тази общност, където съм бил винаги и винаги съм се чувствал като у дома си! Защото политиката не е състезание за първи редове — тя е битката за демокрация и справедливост. Тя е онова, което остава, когато всичко друго отмине — когато остане само истината за това кой си и какво отстояваш!"