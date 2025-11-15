ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът Росен Желязков се среща с кметовете в Силистренско, а после и в Разградско

Премиерът Росен Желязков Снимка: Николай Литов

Министър-председателят Росен Желязков ще бъде на работно посещение в областите Силистра и Разград, съобщиха от правителствената информационна служба.

Сутринта премиерът ще се запознае с хода на работата по реализацията на Вертикалния газов коридор в района на магистрала "Хемус".

По-късно през деня Желязков ще проведе работно съвещание с кметове от област Силистра. След това той ще инспектира ремонта на улица „Ана Вентура" в град Тутракан. Премиерът ще посети и точката на бъдещата фериботна линия Тутракан-Олтеница на река Дунав.

Следобед Желязков ще посети и област Разград. Там той също ще проведе работна среща с кметове от областта и ще направи инспекция на ремонта на джамията „Макбул Ибрахим паша". В програмата му е включена и проверка на хода на работата по изографисването на църквата „Свети Цар Борис-Михаил Покръстител".

Премиерът Росен Желязков

