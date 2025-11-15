ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

191 от 240 депутати с неизвинени отсъствия през октомври

Една седмица през октомври управляващите депутати бойкотираха заседанията и кворум нямаше.

Общо 191 от 240 депутати са отсъствали от работа без уважителна причина през октомври. Това става ясно от справка за неизвинените отсъствия, публикувана на сайта на Народното събрание. Това е ръст с 86 депутати спрямо септември, когато 105 народни представители имаха неоправдани отсъствия, съобщава БТА.

Основно отсъствията на депутатите са за датите 15,16 и 17 октомври, когато парламентът не заседава нито веднъж заради липса на кворум. До бойкота се стигна, след като на 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Борисов на среща с парламентарната си група и с премиера Росен Желязков. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ останаха шеста политическа сила. На следващата седмица парламентът възобнови работа, след като от ГЕРБ и ДПС-НН съобщиха, че „потвърждават ангажимента си за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на държавата".

Затова и ГЕРБ-СДС е парламентарната група, от която през този месец са отсъствали най-много депутати – всичките 66 народни представители, като един от тях има три, а останалите по две неоправдани отсъствия.

От „Възраждане" 30 депутати имат неоправдани отсъствия, от „ДПС-Ново начало" – 29, от „Има Такъв Народ" – 17, от „БСП-Обединена левица" – 16, „Морал, единство и чест" – 11, от „Величие" – 10, от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) девет, от „Алианс за права и свободи" – двама. Нечленуващият в парламентарна група Марио Рангелов има едно неоправдано отсъствие.

