Деница Сачева: Коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани

Коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани, възможностите на бюджета в това отношение са силно ограничени. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в ефира на Нова телевизия.

За внесените в Народното събрание три проектобюджета - на държавата, на касата и на ДОО, Сачева каза, че от гледна точка на управляващите това в значителна степен е финалната версия на бюджета и големи отстъпки няма как да се правят.

Сачева подчерта, че Спецов е бил кандидатура, договорена между коалиционните партньори, и че международните институции имат доверие в него – доказателство за това били бързо получените дерогации от Великобритания и САЩ. По думите ѝ особеният управител няма да действа сам, а с екип: „Той няма да взема решения еднолично. Ще работи с експерти." Сачева заяви още, че темите за бъдещето на рафинерията – продажба, доставки, операционна дейност – са извън компетентността на управителя и ще се решават на правителствено ниво.

Що се отнася до смяната в НАП, тя увери, че агенцията има достатъчно силен вътрешен капацитет, за да поеме прехода без рискове за контрола по въвеждане на еврото.

Тя обаче се въздържа от прогнози за евентуален бъдещ купувач на рафинерията, но подчерта, че за България най-важна е компетентността на потенциалния собственик. На въпроси дали е възможно ново искане за дерогация след април, тя каза: „Убедена съм, че Спецов ще се справи."

Сачева определи проекта за Бюджет 2026 като единствения реалистичен вариант в настоящата икономическа и политическа ситуация. Тя отхвърли категорично твърденията на ПП–ДБ, че правителството „харчи безразборно".

Според нея водещият спор напоследък – покачването на осигурителната вноска – е бил пресилен: „Не е вярно, че става дума за 10%. Вноската се увеличава с 2%, разпределени между работник и работодател. За заплата от 2500 лв. работникът ще даде 20 лв. повече." Тя припомни, че според експерти от бизнеса и синдикатите увеличението на вноските е било планирано за 2027–2028 г., но се налага да бъде изтеглено по-рано заради състоянието на НОИ.

Сачева заяви, че бюджетните затруднения са резултат от „наследството на Асен Василев": „Той превърна 3% дефицит в стандарт, а нормата е 0%. Някой трябва да покрие този дефицит."

Тя призна, че темата за високите бонуси в държавната администрация е чувствителна и предстои сериозно преструктуриране: „Възнагражденията в администрацията имат нужда от преразглеждане."