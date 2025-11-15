Румъния и България подписаха меморандум за СПА туризъм в Дунавско-Черноморския регион

Меморандум за сътрудничество за развитие на СПА и уелнес туризъм в Дунавско-Черноморския регион беше подписан от Организацията на работодателите в балнеотуризма в Румъния (OPTBR) и Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) на Конгреса по СПА и уелнес туризъм, домакин на който беше румънският СПА град Совата. Това предаде Аджерпрес специално за БТА.

Меморандумът е предназначен да укрепи и насърчи здравния туризъм в трансграничния регион Румъния – България.

Документът беше подписан от представителите на двете организации – председателя на Организацията на работодателите в балнеотуризма в Румъния Нику Радулеску, Сийка Кацарова, която е председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, а от тази година и председател на Европейската СПА асоциация (ESPA), първия заместник-председател на Организацията на работодателите в балнеотуризма в Румъния Юлиана Тасие и Цветина Иванова, изпълнителен директор на БСБСПА.

Документът беше официализиран на 12 ноември 2025 г. по време на Конгреса по балнео и уелнес туризъм в Румъния, който се проведе между 11 и 13 ноември.

Церемонията се проведе в присъствието на висшия служител от Министерството на икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма Лауренциу Виорел Гъдей, „което отразява подкрепата на румънските власти за развитието на този стратегически сектор“.

„Меморандумът подчертава забележителния потенциал на природните терапевтични ресурси на двете страни – минерални и термални води, лечебна кал, естествени лечебни фактори и благоприятен климат – които могат да подпомогнат конкурентно развитие на здравния туризъм на европейско ниво. Документът също така оползотворява допълващия се опит на двете организации: експертния опит на БСБСПА в стандартизацията, достъпа до международни пазари и институционалния диалог, както и ролята на OPTBR като основен представител на румънския СПА сектор с традиция в популяризирането на природните ресурси, представляването на индустрията и обучаването на специалисти“, според представители на OPTBR.

Двете страни се ангажират с разработването на съвместни проекти в области като: повишаване на международната видимост и представителство, разработване на интегрирани туристически продукти, координирано участие в международни търговски панаири, програми за обучение и професионален обмен, насърчаване на научните изследвания и иновациите чрез сътрудничество с академичните среди, както и достъп до европейски източници на финансиране, включително програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG, програмата Horizon Europe и Програмата за Дунавския регион.

„Това партньорство създава рамката за развитието на интегрирана, устойчива и силно конкурентна трансгранична дестинация, способна да се приведе в съответствие с най-добре представящите се европейски пазари на здравен туризъм. OPTBR потвърждава ангажимента си за отговорно капитализиране на терапевтичните природни ресурси на Румъния и за консолидиране на СПА сектора като стратегически стълб на националната икономика. Съгласно този меморандум Румъния и България правят важна крачка напред към определянето на обща регионална идентичност, основана на качество, устойчивост и иновации“, се посочва в прессъобщение.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите.)