Тежка катастрофа на АМ "Тракия", има загинали (Обновена)

Трима души са загинали и един е ранен при тежко пътнотранспортно произшествие на АМ "Тракия", съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в 9:06 часа тази сутрин.

По първоначални данни катастрофата е станала на км 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Сблъскали са се два леки автомобила, съобщава БНТ.

Раненият пътник е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на причините, довели до трагедията.

Вследствие на тежкото ПТП, лентата за движение в посока от София към Бургас е напълно затворена.

Осигурен е обходен маршрут за пътуващите, който преминава по път II-66.