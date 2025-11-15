Пловдивски гимназисти бъдещи шофьори се ужасиха от паркинга на смъртта пред КАТ (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Смачкани коли – ковчези показаха на 11–класници, а прокурор ги предупреди за последствията

Пловдивски гимназисти, които ще стават шофьори, се ужасиха от гледките на смачкани автомобили при жестоки катастрофи. Те бяха закарани на паркинга на КАТ, където се съхраняват катастрофирали коли със смъртни случаи. "Гледките са смразяващи", заявиха ученици.

За първи път полицията разреши достъп на учащи до смачканите коли, а прокурор им обясни за присъдите, които очакват нарушителите.

"Две млади момчета загинаха при тежка катастрофа с мощен автомобил. Инцидентът стана преди абитуриентския им бал. Мощната им кола, управлявана с висока скорост, е разделена на три от жестокия удар", разказа им пътният полицай Васил Бочуков и показа колата–ковчег на бъдещите шофьори от 11 клас от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив.

"В гимназията, за съжаление, имаме смъртни случаи, наши ученици загинаха. Затова предприехме тази необичайна стъпка, за да ги предпазим. Искахме да видят лице в лице последствията от високите скорости. Те не го осъзнават, докато не го видят", заяви директорката на училището инженер Людмила Ганчева.

"При всяка катастрофа ли има жертви", питаха плахо гимназисти. От лекцията на полицията стана ясно, че най-тежките катастрофи в Пловдив стават с млади водачи, със стаж зад волана от няколко месеца. Точно тези шофьори карат и най-мощните коли, а нямат тези умения.

"Скорост над 40 км става смъртоносна, нужни са от 2 до 6 секунди, за да се случи катастрофата", заяви заместник-районният прокурор на Пловдив Румяна Зайкова-Калеева, която посъветва бъдещите шофьори да забравят за доказването пред приятели.

"Не си и помисляйте да пиете дори глътка алкохол и да сядате зад волана. Следите от пушенето на марихуана остават в кръвта до 6 месеца. Така, ако Ви спрат след време, и тестът се окаже положителен, ви чака арест за 24 часа", предупреди тя.

Прокурор Калеева запозна учениците и с наказанията, които очакват всеки нарушител.

За шофиране от неправоспособен шофьор -затвор от 1 до 3 години.

За шофиране след употреба на наркотици - затвор до 5 години.

За причиняване на смърт при катастрофа - затвор до 20 години.