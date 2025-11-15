Ваня Григорова: Бюджетът е маскиран като ляв и социален, той не е такъв

Бюджетът за 2026 г. е маскиран като ляв и социален, той не е такъв. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Ваня Григорова - независим общински съветник в Столичния общински съвет.

"Всъщност най-големият ръст на разходите е в частта въоръжаване, отбрана. Направих си един опит, в мотивите към бюджета потърсих по думи: думата "отбрана" се среща 70 пъти, "образование" - 41 пъти, а "здравеопазване" - 13. Дори това може да ви покаже кой е приоритетът на този бюджет за 2026 г."

"Аз се чувствам заплашена изключително много от олигархията и от едни политически елити, които от десетилетия вече прокарват законодателство и бюджет в интерес на високодоходните групи и на едрия капитал. Винаги ни пускат някакви плашила, от които ние трябва да се пазим от Русия, сега трябва да направим един инструмент SAFE европейски, по който забележете ние взимаме кредити, за да купуваме въоръжение от САЩ, които ще връщаме с лихва. Предлагам на ПП-ДБ, БСП ако щете, ДПС да бъдат малко по-честни с българските граждани и да казват какъв е бюджетът наистина."

Относно поскъпването и разширявянето на синя и зелена София от януари, независимият общински съветник заяви:

"Имаше два доклада - единият беше на "Спаси София", другият беше на кмета Васил Терзиев, те след това се обединиха. Тоест виждаме как ПП-ДБ и ГЕРБ по същество нямат никаква разлика в икономическата политика, те нямат никакъв свян да бръкнат в джоба на обикновения човек. Центърът вече е затворен дори за преминаване с автомобил от по-бедните слоеве на софиянци. Говорим за нискоемисионната зона. Въпросът не е дали е много или е малко, въпросът е, че политиката е сгрешена. Въпросът е, че ние свикнахме да продаваме публичните пространства макар и краткосрочно. Някой спомня ли си въобще за това, че улиците в центъра на София трябва да са за придвижване - и на автомобили, и на пешеходци. Те в момента са за паркиране. Когато минете покрай Народния театър може да видите как от двете страни има паркирани коли, много трудно преминава кола по тази улица, то вече не е улица, то е паркинг. Зоните се въведоха преди години, за да се съберат пари за изграждане на паркинги. Паркинги не се изграждат. Защо? И тук ще прехвърля малко, ще направя малко мост между местната политика и националния бюджет. Не се изграждат паркинги, защото, уважаеми съграждани, парите в ЦГМ не потъват. Те просто отиват за обезпечаване дейността на градския транспорт. Въпросът е защо е необходимо парите от паркиране да отиват за градския транспорт. Защото общината никога не иска толкова от държавния бюджет, колкото е нужно, за да може да работи градският транспорт."

Григорова прогнозира, че през пролетта е възможно да има социално недоволство.