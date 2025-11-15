Даниел Панов и „Джуниър бенд" дадоха старт на нова гора над Търново

Бе даден старт на новата гора на Гарга баир край Арбанаси. Първите дръвчета – бреза, чинар и др., засадиха на мястото на изпепелени борове кметът Даниел Панов и талантливите млади музиканти от „Джуниър Бенд". Включиха се също председателят на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов и областният управител Юлия Мутафчиева.

На Гарга баир ще има и горски кът на побратимените ни градове. Дръвчета посадиха библиотечни дейци от Асти, Зугло, Краков, Яш и Ниш, а също и от Струмица и Фокшани.

В следващите дни на „Гарга баир" ще се изпълни професионално залесяване, а на 22 ноември в каузата ще се включат и доброволците. Сборният пукт ще е в района на старата чешма „Каменец" край пътя между Велико Търново и Арбанаси, началото е в 9:00ч.

20 100 са осигурените дръвчета от Държавно горско стопанство и бизнеса за първите 67 декара на Гарга баир. Избрани са местни подходящи видове, съобразени с релефа, почвата и особеностите на микроклимата. Организирано е и поливането им.

Есенното залесяване на Гарга баир е само първи етап от инициативите за възстановяване на горския фонд в целия зелен пояс около Велико Търново, заедно с Арбанашкото плато, хълма Момина крепост и др., където се премахват изсъхналите и болни борове. През пролетта ще бъдат обявени и нови дати за обществено залесяване, в което ще могат отново да се включат доброволци.