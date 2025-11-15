ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миризма на катерица затвори немска църква

Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Димитър Мартинов

[email protected]

20028
Радан Кънев. Снимка ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

С марихуана е бил задържан 17-годишният син на евродепутата Радан Кънев.

Той е бил хванат при рутинна проверка. Тя била тази нощ, а младежът бил спрян от патрул на 6-то Районно управление. При обиска се оказало, че момчето носи марихуана. Тя не била много - като за една цигара. 

От СДВР посочиха, че има трима задържани с дрога тази нощ. Не коментираха тяхната самоличност и обясниха, че има регулярна и постоянна акция срещу наркотиците. 

Младежът е отведен в столичното 6-то районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента.

В непълнолетния е открита и машинка за цигари.

Потърсен от "24 часа", от екипа на Радан Кънев обясниха, че засега се въздържат от коментар до изясняване на случая.

