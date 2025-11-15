ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как ще изглежда новата автогара във Велико Търново

Дима Максимова

Така ще изглежда новата общинска автогара на Качица

Готови са първите визии на новата общинска автогара във Велико Търново. Обектът ще бъде изградена в местността Качица - на мястото старата токоизправителна станция и ще замести сегашната Автогара Запад, информират от местанта управа.

Мястото е с много по-добра комуникативност – в близост до кварталите „Бузлуджа" и „Колю Фичето" и на 2 минути пеша от спирка „Качица" на булевард „Никола Габровски".

Идейният проект е включен в средносрочната инвестиционна програма на Общината за развитие на транспортната инфраструктура на Велико Търново. Приет и влязъл в сила е подробният устройствен план – план за регулация и план за застрояване, с всички необходими комуникации. Планирани са връзки с улица „Магистрална" и булевард „Никола Габровски". Те са част от проекта на Община Велико Търново за основен ремонт на големия булевард.

Към настоящия момент се подготвя техническото задание, провеждат се съгласувателни процедури и се работи по осигуряването на финансиране чрез национални и европейски програми.

Така ще изглежда новата общинска автогара на Качица
Нощен изглед на новата общинска автогара
Така ще изглежда новата общинска автогара на Качица
Нощен изглед на новата общинска автогара
Така ще изглежда новата общинска автогара на Качица
Нощен изглед на новата общинска автогара

