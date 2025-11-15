Вижте как ще изглежда новата автогара във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Готови са първите визии на новата общинска автогара във Велико Търново. Обектът ще бъде изградена в местността Качица - на мястото старата токоизправителна станция и ще замести сегашната Автогара Запад, информират от местанта управа.

Мястото е с много по-добра комуникативност – в близост до кварталите „Бузлуджа" и „Колю Фичето" и на 2 минути пеша от спирка „Качица" на булевард „Никола Габровски".

Идейният проект е включен в средносрочната инвестиционна програма на Общината за развитие на транспортната инфраструктура на Велико Търново. Приет и влязъл в сила е подробният устройствен план – план за регулация и план за застрояване, с всички необходими комуникации. Планирани са връзки с улица „Магистрална" и булевард „Никола Габровски". Те са част от проекта на Община Велико Търново за основен ремонт на големия булевард.

Към настоящия момент се подготвя техническото задание, провеждат се съгласувателни процедури и се работи по осигуряването на финансиране чрез национални и европейски програми.