Жена прати подпалвач, за да мъсти за смъртта на съпруга си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжната прокуратура във Велико Търново предаде на съд 53-годишен мъж и 49-годишна жена за умишлен палеж на жилищна сграда в Горна Оряховица.

Жената, с инициали Е.Б., ще отговаря за това, че на 29 май т. г., като подбудител и помагач, умишлено склонила А. Ю. да запали къща със значителна стойност – 45 951 лева. Пожарът е представлявал опасност за живота на възрастна жена, която живеела в сградата.

Имало е опасност огънят да обхване още лятна кухня в същия имот и съседна жилищна сграда, собственост на И. А. и Ш. А., със значителна стойност – 46 300 лева, пише в обвинителния акт.

Поръчителката умишлено улеснила извършването на престъплението, като набавила за това силно горима течност. Мотивът бил отмъщение за горнооряховец, когото тя смятала за отговорен за смъртта на съпруга ѝ.

Тя убедила обвиняемия А.Ю. да запали къщата, в която живеела майката на А. А., като обещала да му плати. Обяснила му как да влезе в сградата и му дала туба с бензин. Къщата вече била собственост на друг човек, но 68-годишната Ф.С. (майка на А.А.) още живеела в имота.

На 5 юни през нощта подпалвачът отишъл до къщата, влязъл вътре, излял бензина и го запалил. Спящата пенсионерка се събудила и успяла да излезе от пламналата сграда, да се обади за помощ и пожарът да бъде загасен преди да обхване и съседните имоти.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.