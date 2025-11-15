ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миризма на катерица затвори немска църква

Откриват паметна плоча на доктор, загинал в битката с COVID - 19

Тони Маскръчка

3216
Д-р Спас Радев, загинал в битката с COVID 19.

В болницата в Разлог се открива паметна плоча на д-р Спас Радев, загинал в битката с COVID 19 преди пет години. На 22 ноември се навършват пет години, откакто д-р Спас Радев загина, изпълнявайки достойно, отговорно и всеотдайно лекарския си дълг. Той загина в най-тежката битка, на първа линия, без да щади себе си, жертвал собствения си живот в името на другите.

"Д-р Спас Радев е свидна жертва на Разлог – потомък на лекари, специалист по вътрешни болести и кардиология, добър професионалист и човек. И си отиде от този свят на 47 години в битката с COVID 19, сам спасил десетки други животи. Признателен Разлог, неговите колеги, семейство, приятели и пациенти откриват паметна плоча на 17 ноември, ( понеделник), в МБАЛ „Д-р Асен Велев", от 11:30 часа. Паметната плоча ще напомня на поколенията за д-р Спас Радев, жертвал докрай себе си, отстоявайки достойно лекарския си дълг с човечност, съпричастност, професионализъм и смелост. Поклон", написаха от болницата в социалните мрежи.

Д-р Спас Радев, загинал в битката с COVID 19.

