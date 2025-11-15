Иван Таков: До Ивановден 19 района в София ще са като "Люлин" и "Красно село" с боклука

Това, което колегите наричат в Общинския съвет реформа в паркирането, аз го наричам по-дълбоко бъркане в джоба на софиянци, казва председателят на общинската комисия по транспорт

До Ивановден (7 януари) 19 района в София ще бъдат в положението на "Люлин" и "Красно село" по отношение на боклука. Това заяви председателят на общинската комисия по транспорт Иван Таков от БСП в предаването "Тази сутрин" по bTV.

А като завали сняг, какво правим? Знаете ли, че в Столична община има всичко на всичко 4 снегорина в момента, които са останали? Как ще се почиства София, попита той. Останалите снегорини не били на Столична община, а на фирмите, които до момента чистили.

"Преди много-много години трябваше да бъде изграден капацитет в общината, за да ги няма вече тези въпроси. София ще изпадне в аварийно положение и затова е хубаво най-накрая да се гласува създаване на общинско предприятие Чистота", каза Таков.

Той коментира и вдигането на таксите на зоните за паркиране: С какво е по-различна и по-привилигирована Столичната община от кварталната бакалия, например? Разбира се, че ще се самосезира Комисията за защита на потребителите. Ние какво правим - цената на билетите в градския транспорт, като се закръгля от лева в евро, да се закръгли обаче надолу, в полза на потребителите. На фона на всичко това "Спаси София", ПП-ДБ и ГЕРБ удвояват цените на зоната.

Според Таков ако билетът е лев и 60 в момента, трябва да стане 0,80 евро. И всичките документи ще бъдат закръглени в полза на потребителите на градски транспорт. За зоните обаче цените се удвояват.

Това, което колегите наричат в Общинския съвет реформа в паркирането, аз го наричам по-дълбоко бъркане в джоба на софиянци, заяви Таков.

"Аз не искам да се бъркам в работата на КЗП, дали може да избегнем глобата и да се върнат цените. Разбира се, че могат да се върнат цените, така или иначе има 14-дневен срок, в който тази наредба може да бъде върната и от областния управител. Това разбира се само по законосъобразност, след това може и по целесъобразност в съда да бъде оспорвана от гражданите, от всеки един, който е засегнат. Дали един или хиляди човека, няма никакво значение", каза още той.

Според Таков проблемът е, че сега синя и зелена зона вече ще бъдат 70 000 места. Има напрежение включително и от крайни квартали, като "Подуене", "Сердика". Там не е имало натиск през деня. Проблемът с паркирането е вечер. Винаги има проблеми с паркирането, заяви още той.

Вече има 23 000 електромобила, регистрирани на територията на общината. От 2027 г. ще седят в синя зона 3 часа безплатно, а след това могат да продължат да седят, но ще трябва да си плащат. Ако нямате електромобил, а сте с нормален автомобил с вътрешно горене, можете 3 часа да си седите, през които 3 часа си плащате, разбира се. Със СМС в първите 3 часа, като се отчитат, след това при проверката се вижда, че са изтекли тези 3 часа.

Електроавтомобилите продължават да ползват публична инфраструктура без да плащат. От 2027-ма година мисля, че първоначалната такса ще им бъде 250 лева на електромобил на година, което е 0,35 евро на ден, горе-долу.