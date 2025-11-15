ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миризма на катерица затвори немска църква

20 катастрофи с 30 ранени само за 24 часа

Полиция Кадър: МВР

През изминалото денонощие са станали 20 катастрофи с 30 ранени, загинали няма. Това съобщава Министерството на вътрешните работи, цитирано от БТА.

В столицата са регистрирани 36 леки пътнотранспортни произшествия и две тежки. При катастрофите в София са ранени двама души.

От началото на месеца има 237 катастрофи с 21 починали и 299 пострадали. От началото на годината произшествията на пътя са 5869, загиналите са 394, а ранените 7310.

При сравнение с реалните данни за същия период на 2024 г., от МВР отчитат с 13 по-малко загинали участници в движението през 2025 г.

