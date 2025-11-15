ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай призова САЩ да проявяват предпазливост ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21721876 www.24chasa.bg

Варненци на протест - искат ефективни присъди за насилие над животни

1452
Габриела Сашова и Красимир Георгиев са упражнявали насилие над животни.

Варненци днес излязоха на протест срещу насилието на животни и отново поискаха за проявите на жестокост да се налагат ефективни наказания, съобщи БТА.

Недоволните се събраха на централния площад "Независимост“ в крайморския град. Те издигнаха плакати, с които призоваваха хората да защитят безсловесните, които не могат да се оплачат или да изразят своите желания.

Основен организатор на протеста бе сдружение "Зоопатрули“. Председателят на организацията Стефан Курдов посочи, че този път недоволството е свързано и със случая в София с кучето Мая. Той подчерта, че подобни прояви не бива да има нито спрямо бездомните животни, нито спрямо домашните любимци.

Курдов припомни, че сдружението се бори и за изграждане на зоополиция в структурите на МВР по места, което да гарантира обективно разследване и представяне на доказателства за извършени престъпления пред прокуратурата.

Габриела Сашова и Красимир Георгиев са упражнявали насилие над животни.
Д-р Ненад Цоневски и кучето Мая, което той прегази
Габриела Сашова и Красимир Георгиев са упражнявали насилие над животни.
Д-р Ненад Цоневски и кучето Мая, което той прегази
Габриела Сашова и Красимир Георгиев са упражнявали насилие над животни.
Д-р Ненад Цоневски и кучето Мая, което той прегази

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари