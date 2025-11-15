Варненци на протест - искат ефективни присъди за насилие над животни

Варненци днес излязоха на протест срещу насилието на животни и отново поискаха за проявите на жестокост да се налагат ефективни наказания, съобщи БТА.

Недоволните се събраха на централния площад "Независимост“ в крайморския град. Те издигнаха плакати, с които призоваваха хората да защитят безсловесните, които не могат да се оплачат или да изразят своите желания.

Основен организатор на протеста бе сдружение "Зоопатрули“. Председателят на организацията Стефан Курдов посочи, че този път недоволството е свързано и със случая в София с кучето Мая. Той подчерта, че подобни прояви не бива да има нито спрямо бездомните животни, нито спрямо домашните любимци.

Курдов припомни, че сдружението се бори и за изграждане на зоополиция в структурите на МВР по места, което да гарантира обективно разследване и представяне на доказателства за извършени престъпления пред прокуратурата.