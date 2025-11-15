Николай Нанков: Ловеч е пред криза с отпадъците заради бездействие на общината

Ловеч е пред опасността да се сблъска челно с криза с боклука заради управленското безсилие и бездействието на общината, заяви председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков. По думите му, опасността произтича от „управленско безсилие и бездействие" от страна на общината.

Ловеч е пред опасността да се сблъска челно с криза с боклука 🗑️заради управленското безсилие и бездействието на общината.

👉 Това е лошата новина за региона, която дойде от отговор на мой въпрос в парламента към екоминистъра Манол Генов.

⚠️ Той потвърди информациите, че Регионалното депо за неопасни отпадъци край Ловеч, което обслужва и общините Летница и Угърчин, е в предаварийно състояние.

❌ През последните две години, откакто в Ловеч има нова местна власт, не са взети никакви мерки за предотвратяване на тази цъкаща бомба.

❌Регионалните екоинспекции са извършили 13 проверки, издали са 25 предписания, връчили са и 3 акта на община Ловеч и насреща - нищо. ⁉️

❌Нито едно реално действие, което да гарантира безопасното функциониране на депото. Едва през последния месец общината се пляска по челото и какво прави - обществено обсъждане за поемане на дълг. Сякаш това е някаква бърза мярка. Две години нито план, нито график, нито конкретни мерки за безопасност или удължаване на експлоатационния живот на клетката.

⚠️ Сега три общини са застрашени да останат без място за депониране.

👉 А потърсено ли е къде временно да депонират докато се разреши проблемът на депото в Ловеч?

👉 Има ли осигурен бюджет за това?

👉 А какво е предприела местната власт, за да преодолее проблема?

При предишното управление на общината започна изграждането на нова клетка на депото - защо не е завършена.

👉 Защо не са изпълнени предписанията на РИОСВ, за да не бъде затворено депото след 17 ноември, когато изтича срокът за изпълнение на предписаните мерки?

⁉️Това са въпроси, на които община Ловеч дължи отговор на всички хора в региона.⁉️