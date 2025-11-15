Няколко задържани при акция срещу разпространението на дрога в София за седмица

Няколко души са задържани при акция срещу наркоразпространението в София през седмица. От пресцентъра на МВР информираха за резултатите от операцията през последните дни, съобщи БТА.

На 11 ноември криминалисти и служители от сектор „Охранителна полиция“ при Пето районно полицейско управление задържаха трима мъже след оперативна информация за активно действащ наркопласьор в София, информира МВР. В хода на специализираната операция, минути след покупко-продажба на бул. „Ботевградско шосе“, полицаите принудително спрели лек автомобил, управляван от 27-годишен мъж – купувач. При извършената проверка в колата са открити пет пликчета с бяло прахообразно вещество и бучки, както и стъклен буркан с кристали, казаха също от МВР.

Оттам уточниха, че двайсет минути по-късно на ул. „Боян Дановски“ е спрян друг автомобил, в който пътували 36-годишен мъж – криминално проявен, осъждан за наркотици, и 25-годишен румънски гражданин, определен като купувач. И двамата са задържани. В автомобила са намерени три пликчета с бяло вещество, а при личния обиск на дилъра – още четири пликчета и над 2000 лева.

При последвалото претърсване в дома му са иззети две електронни везни, вакуум машина, голям брой пликчета, хартиена опаковка с бяло вещество, две метални кутии с тайници, съдържащи пресовано вещество, както и близо 29 000 лева, открити в куфар.

Образувано е досъдебно производство по чл. 354а от НК. Тримата мъже са задържани до 24 часа. Експертна справка установява, че веществата са около 70 грама кокаин и 35 грама метамфетамин. След доклад в Софийска градска прокуратура на дилъра е повдигнато обвинение и първоначално му е наложена 72-часова мярка „задържане под стража“, последвана от постоянна мярка за неотклонение.

Отново на 11 ноември на Шесто РУ извършили проверка на ул. „Синанишко езеро“ на мъж със съмнително поведение. При личен обиск у 24-годишния са открити две пакетчета със зелена тревиста маса и над 1400 лева. От жилището му в кв. „Манастирски ливади“ са иззети три кутии и три пликчета със зелена маса, плочка кафяво твърдо вещество, сини таблетки и електронна везна. Образувано е досъдебно производство, мъжът е обвинен и задържан до 72 часа.

Криминалисти от Трето РУ провели акция в парк „Петър и Павел“ след оперативен сигнал за дилър, действащ в района, информираха от МВР във връзка с друг случай. Задържан е 46-годишен софиянец, известен и многократно задържан за наркотични престъпления. В опит да осуети проверката той изхвърлил 13 сгъвки с кафяв прах (фентанил) и две сгъвки с бяло вещество (кристали).

От МВР съобщиха още, че от Второ РУ са установени 17-годишно момче и 18-годишно момиче, у които е открито по едно топче марихуана. При последвали действия в жилището на момичето е намерено още едно топче със същото вещество, а в близка градинка е открит плик с марихуана, скрит под камък.

При друг случай е задържан 32-годишен мъж, държащ наркотици в дома си.

Преди ден служители на Шесто РУ. спрели на бул. „Дондуков“ автомобил, управляван от 23-годишен мъж. В колата са открити и иззети седем полиетиленови пликчета с розово прахообразно вещество, пест с кристално вещество, 12 с тревиста маса, както и парична сума и мобилен телефон. Тестът е отчел положителен резултат за канабис. Мъжът е транспортиран и за медицинско изследване, след което е задържан за срок до 24 часа по чл. 354А от НК. Образувано е досъдебно производство по случая.

Същия ден в ж.к. „Овча купел“ били проверени и двама непълнолетни – на 15 и 16 години. В единия били открити и доброволно предадени 8 пакетчета със суха растителна маса, наподобяваща марихуана, а у другия – шест пакетчета. Двамата са отведени в районното управление и по случая е образувана преписка.

В четвъртък директор на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов съобщи пред журналисти, че е задържан дилър, за който е имало данни, че разпространява наркотици около училища и питейни заведения в столицата.