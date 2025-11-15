4955 регистрирани диабетици в Смолян и областта, възрастта пада

В област Смолян регистрираните диабетици, които са на диспансерно наблюдение, са 4955 души, каза за БТА д-р Момчил Хубчев – началник на Ендокринологично отделение в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян. Той посочи, че трудно може да се направи статистика колко са хората, които страдат от захарен диабет, но през последните години се забелязва спад на възрастовата граница.

„България е на второ място в Европа по затлъстяване сред детската възраст, а затлъстяването е основен рисков фактор за отключване на диабет“, добави д-р Хубчев. Той посочи, че основните фактори, които влияят за отключване на захарен диабет, са наднормено телесно тегло, намалената физическа активност, нездравословно хранене, стрес.

В кампанията, посветена на Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, се включиха лекари, медицински сестри и санитари, работещи в лечебното заведение. Събитието е организирано от Ендокринологично отделение на МБАЛ – Смолян, съвместно с Районната лекарска колегия и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Д-р Хубчев добави, че над 45 души от персонала на МБАЛ - Смолян са били прегледани. При десетина от тях са открити нарушения в показателите за кръвна захар, което ще наложи допълнително изясняване.

По време на събитието са разяснени петте ключови цели на Световната здравна организация, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. А пациентите от отделението получиха пакет от здравословни храни и напитки.