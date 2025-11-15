Старт на делото срещу 33-годишен, убил мъж в парк в Добрич

Окръжният съд в Добрич даде ход на съдебното следствие по дело за убийство, опит за убийство и причиняване на телесна повреда. Производството е образувано по обвинителен акт срещу 33-годишен подсъдим.

Мъжът е обвинен за това, че на 25 февруари 2024 г. в град Добрич по хулигански подбуди чрез използване на нож причинил средна телесна повреда на жител на града. Повдигнато му е обвинение и за това, че на 7 март 2024 г. в Добрич, пак по хулигански подбуди, използвайки остър предмет, умишлено умъртвил 56-годишен мъж от същия град, след като му нанесъл прободно-порезна рана.

Третото обвинение е за това, че по същия начин е направил опит умишлено да умъртви друг жител на града, нанасяйки му прободно-порезна рана, като деянието е останало недовършено.Според посоченото в обвинителния акт, нападенията били извършени на общодостъпни места - в района на паметник „Добротица", в градския парк и по пътека близо до голям магазин в Добрич.

В първото съдебно заседание съдът разпита четирима свидетели и прие заключенията на вещите лица по шест експертизи. Следващото заседание е насрочено за 7 януари 2026 г.