Доган учреди новата партия. Връща се като почетен с четирима съпредседатели

 Ахмед Доган учреди новата си партия "Алианс за права и свободи". Той отново ще е почетен председател, но с оперативни функции.

АПС ще има четирима съпредседатели: Севим Али, Димитър Николов, Танер Али и Хайри Садъков. Понастоящем и четиримата са депутати. 

Николов ще отговаря за вътрешен ред и сигурност и етнически въпроси, Севим Али - за социалната политика, Танер Али - регионална политика, Хайри Садъков - образование. Ще имат един заместник-председател - Николай Цонев. Централното оперативно бюро ще се състои от 17 души в него влизат имена като Хасан Адемов, Ресни Мурат, Росен Димитров, Хюсни Адем, Танзер Юсеинов, Ерол Мехмед.

Акцент на новата партия ще са местните структури. Затова партийците първо ще се концентрират върху обособяването на структури "във всяко селце и всяка махаличка". Очакват най-късно септември 2026 г. да бъде първата национална конференция на новата партия.

Синът Ахмед Доган (в средата)
Доган дойде за учредяването, но не каза нито една дума в публичната част. Не отговаря и на въпроси на медиите.
Над 600 делегати се събраха за учредяването. По закон трябва да са поне 500.
Джейхан Ибрямов - доскоро заместник-председател, не влиза в новото ръководство.
Впечатление направи, че отсъстваха знакови лица на ДПС, които след разцеплението останаха верни на Доган. Още снощи евродепутатът Илхан Кючюк предупреди, че е в Канада и няма да присъства. Рано сутринта и бившият кмет на Кърджали Хасан Азис предупреди, че няма да е тук. Липсваше и дългогодишният депутат Рамадан Аталай. 

