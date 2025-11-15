70 пътни полицаи от цяла България показаха умения в Кърджали (Снимки и Видео)

Седемдесет пътни полицаи от цялата страна – 58 мъже и 12 жени – се състезаваха в Кърджали на ХХХI Национален конкурс „Пътен полицай на годината – 2025 г.". Началото беше дадено от зам.-министъра на вътрешните работи Любомир Йосифов, а участниците бяха приветствани от кмета Ерол Мюмюн и областния управител Никола Чанев. След официалната част пътните полицаи преминаха в автошествие по основните улици в центъра на Кърджали, привличайки вниманието на жителите.

Състезателите преминаха теоретичния изпит и стрелбата с пистолет, демонстрирайки отлична подготовка и умения за оказване на долекарска помощ при ПТП.

Най-атрактивната част от програмата бяха зрелищните дисциплини "Майсторско управление на мотоциклет" и "Майсторско управление на автомобил". Стотици кърджалийци присъстваха на демонстрациите и с интерес наблюдаваха майсторските умения на полицаите зад волана и на мотоциклетите.