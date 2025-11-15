Известни лекари специалисти от столицата преглеждат днес безплатно деца в Монтана. Записани са около 300 деца. Прегледите се провеждат в административната сграда на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев". Предварително обявени часове са от 9 до 14,30 часа, но докторите обявиха, че няма да върнат нито едно дете. Дори тези, които са били записани в резервите ще имат право на среща с докторите. Сред посланиците на доброто са проф. Д-р Асен Меджидиев, д-р Ваньо Витков, доц. Незабравка Чилингирова и др.

„ Предимство на децата в България е, че пациентите достигат до водещи специалисти за един-два дни, а в чужбина за 6 месеца. изтъкна проф, Меджидиев. Децата в Монтана се консултират от лекари ортопеди, офталмолози, кардиолози, невролози, неврохирурзи, уролози. За първи път сме в Монтана, благодарение на кмета Златко Живков, който ни покани лично. Догодина ще дойдем отново", каза д-р Меджидиев и обеща последващо лечение на всички деца с проблеми, както и връзка с местните педиатри.

Начело на кардиолозите е доц. Незабравка Чилингирова – детски кардиолог от болница „Света Екатерина". Д-р Асен Меджидиев пък е началник на клиниката по уши,нос и гърло в „Пирогов".

Това са високо специализирани прегледи, каза проф. Меджидиев. Кампанията „Детско здраве" започва от 2012 година и досега са прегледани над 35 000 деца.,

Кметът Златко Живков подари на докторите платно на художника Ванелин Захариев.

"На паното е изобразен Копиловският Балкан. Северозапада е едно от най- красивите кътчета на България", каза кметът.