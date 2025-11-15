Българска парламентарна делегация е в Света гора за есенния празник на свети Георги

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делегация на Народното събрание на България пристигна в българския Зографски манастир “Свети великомъченик Георги” в Света гора, на полуостров Атон в Гърция, съобщи БТА.

Делегацията е там, за да участва в отбелязването на есенния празник на свети Георги по стар стил – 16 ноември, когато мощите му са пренесени от мястото на измъчването му в Лида (днешния град Лид в Израел) в новоосветен християнски храм.

Българските депутати бяха посрещнати от игумена архимандрит Гавриил и след пристигането си първо се поклониха на трите чудотворни икони на свети Георги в централния манастирски храм, за които им разказа игуменът.

Делегацията се води от зам.-председателя на 51-вото Народно събрание Цончо Ганев от “Възраждане” и в нея влизат шефът на комисия по правата на човека и вероизповеданията Красимир Събев от ГЕРБ и заместника му Атанас Славов от ПП-ДБ, зам.-шефът на групата на ДПС-НН Станислав Анастасов, Атанас Атанасов от БСП, Александър Вълчев от ИТН и Любиша Блажевски от "Величие".

Делегацията се придружава от генералния консул на България в Солун, Гърция, Антон Марков и от главния експертен сътрудник на парламентарната комисия по външна политика Лъчезар Тошев.

В храма Тошев подари на архимандрит Гавриил миро от мощите на свети Николай Чудотворец в Бари, Италия. “Приемам го като благословение от свети Николай”, каза игуменът.

На празника Българската православна църква се представлява от Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит и български патриарх Даниил.

В манастира за празника пристигат и много поклонници от България.

Те ще участват в бдението през нощта срещу деня на празника, в светата литургия и в литийното шествие с чудотворната икона на свети Георги.

С делегацията в Зографския манастир пристигна и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, който ще предостави на библиотеката на манастира архивните новини и снимки за него през 127-те години на агенцията.

На пролетния празник на свети Георги на 6 май Вълчев обеща на новоизбрания игумен архимандрит Гавриил за есенния празник на светеца да донесе копия на новините за Зографския манастир от бюлетините на БТА от 1898 г. до наши дни, както и копия на снимките от манастира, с които разполага националната информационна агенция на България, като ги предаде на хартиен и електронен носител за съхранение в библиотеката на светата обител.