Росен Желязков: През април пак ще искаме дерогация за отлагане на санкциите срещу "Лукойл" (Видео)

На всеки шест месеца се разглежда темата за замразените руски активи. Така се преценява доколко са постигнати целите. През април пак ще искаме дерогация за отлагане на прилагането на санкциите срещу "Лукойл" у нас. Всички други сценарии, базирани на предположения, не са на дневен ред на правителството. Ще уважаваме правовия ред, инвестиционната среда и ще опитаме да минимизираме с всички средства потенциалните опасности от евентуален арбитражен спор. Това заяви министър-председателят Росен Желязков от Тутракан.

"Това, което се случва в света, е предвестник на това как ще се развиват взаимоотношенията на планетата - тежка конкуренция в икономиката и военен аспект, така че подобни ситуации, които ще застрашават различни страни и континенти, ние сме един от тези примери, заедно с редица други европейски държави, като резултат от войната в Украйна, санкциите имат за цел прекратяване на войната", каза премиерът.

"Всеки трябва да си следва компетенциите, съгласно Конституцията. Ако президентът счита, че приетите от НС текстове, той има конституционното право да го прати в КС за проверка. Всички други коментари са в сферата на политиката", каза той.

"Това, което българското правителство спокойно, професионално, тихо, без излишни емоции и политически декларации, постигна бе да убедим американската администрация, че ние ще можем да спазваме правилата за това войната да не се финансира от групата на "Лукойл" в България", обясни премиерът.