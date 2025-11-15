Почина легендата на българския рокендрол Вачо Бъндарака

Едно от знаковите имена на българския рокендрол - Иван Милев, по-известен като Вачо Бъндарака или Малкия Бъндарак, почина след почти 3 години борба с рака. Тъжната новина сподели Ники Кънчев в профила си във фейсбук.
Иван Милев е български рок музикант от най-ранния период на тази музика в България. Заедно с брат си Димитър Милев (Бънди) основават първата рок група, носеща името на английския представител в Съюзническата тристранна комисия в България след 9 септември 1944 г. лорд Бънди – „Бъндараците". След разпадането на групата престава да се занимава професионално с музика.
Ето целия пост на Ники Кънчев:
Един от "праотците на българския рокендрол" е потеглил Нагоре.
Вачо Бъндърака снощи е завършил земния си път след почти 3 години борба с рака.
Пионер е на родните рокбанди с брат си Димитър Милев! Димитър е големият брат, наричан още лорд Бънди, почти митична фигура за феновете на рокмузиката у нас. Иначе лорд Бънди е истинска фигура, той е английския представител в Съюзническата тристранна комисия в България след 9 септември 1944 година.
През 1962 година братята канят и съученика на Вачо Кирчо Маричков на маса и барабаниста Пепи Цанков и така сформират "Бъндараците".
Лорд Бънди почина през 1993 година, а снощи и братчето му Вачо.
Поклон пред паметта му!
Името му ще се помни винаги, докато има рокаджии в тази страна!
