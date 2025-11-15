София се вдигна на протест и днес заради прегазеното куче Мая (Галерия)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици хора се събраха на протест пред Съдебната палата в София под надслов "Справедливост за Мая". Поводът е поредния случай на насилие над животно, при който мъж прегази с личния си автомобил куче, излизайки от гараж в квартал "Разсадника".

Заради тежките увреждания на животното, се наложи то да бъде евтанизирано.

В петък протестиращи се събраха и пред Военномедицинска академия (ВМА) с мотото "Носим каишки. Носим глас. За Мая и всички след нея".

Демонстрантите настояват за по-тежки наказания, както и за уволнението на хирурга специализант в лечебното заведение д-р Ненад Цоневски, който на 9 ноември прегази бездомното куче Мая в столичния жк "Разсадника".