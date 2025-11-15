Патриарх Даниил: Необходимо е да се научим да обичаме и да придобиваме любов

Необходимо е да се научим да обичаме. Да придобиваме любов. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на света литургия за празника на свети Гавриил Ургебадзе в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“, съобщи БТА.

По думите му истинско щастие може да дойде, когато се научим да обичаме. Той отбеляза, че през тези дни имаме това голямо благословение да се поклоним пред частица от мощите на свети Гавриил Ургебадзе, претърпял много трудности в живота си, но победил всичко чрез Христовата любов.

Митрополит Йосиф, който дълги години е познавал свети Гавриил и е имал възможност да общува както с него, така и с духовници от неговото обкръжение, сподели колко много хора са променили живота си след досега със светеца, добави патриарх Даниил.

Митрополит Йосиф (Киквадзе) от грузинската делегация изрази благодарността си към патриарх Даниил. Той отбеляза, че България и Грузия са древни православни народи, свързани от вековно братство. Митрополитът каза, че е познавал лично свети Гавриил Ургебадзе. „Няма да разказвам цялата история сега. Но едно потвърждавам, че това е най-големият светец на ХХ век“, каза той.

В следващите дни ще има поклонение пред светините в Бачковската света обител „Успение на Пресвета Богородица“, в Троянската света обител „Успение на Пресвета Богородица“, както и в храмове във Варна, Бургас, Сливен и в Гоце Делчев, съобщава БТА. Инициативата е на Българо-грузинския духовен и културен център „Дарбази“, с благословението на игумена на Бачковската света обител „Успение Богородично“ - Величкия епископ Сионий.

Св. Гавриил Ургебадзе е канонизиран за светец от Грузинската православна църква през 2012 г. Светият изповедник Гавриил е роден на 26 август 1929 г. Неговото име е Годерджи. Той приема монашество, когато е на 26 години и получава името Гавриил, негов покровител е св. Гавриил Атонски. Неговата майка дълго време била против стремежа на сина си към монашеството, но в края на живота си приела неговия избор и самата тя поела по пътя на монашеския подвиг. Св. Гавриил успява да построи църква с няколко купола в двора на собствения си дом в Тбилиси. Издига го със собствени ръце, около 1962 г. За църквата иконите светецът събира от градските сметища, където по време на атеистичния режим в Грузия хората изнасяли и изхвърляли заедно с боклуците си и голям брой свещени предмети. Стените на църквата били покрити с икони.