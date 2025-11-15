Вандали отрязаха 12-годишни тополи по пътя за хижа "Яворов"

Вандалска проява по пътя за хижа „Яворов" в Пирин установи Община Разлог. Днес по пътя към хижата са били отсечени пет млади тополи, засадени преди 12 години. "Дърветата са повалени и демонстративно оставени на пътното платно – акт, който показва открито неуважение към труда и средствата, вложени от цялата общност.

Кметът на Община Разлог остро осъжда тази груба и недопустима вандалска проява. Умишленото унищожаване на общинско имущество е посегателство не само срещу природата, но и срещу всички граждани, които се стремят към подредена и зелена среда", коментираха от Общината.

Тези тополи имат ключово значение за района. Освен че допринасят за облагородяването на пътя, те са засадени и като снегозадържащо средство, което предпазва пътното трасе от зимни навявания и гарантира по-голяма безопасност и проходимост през тежките зимни месеци.

Община Разлог вече е предприела всички необходими действия за установяване на извършителите, които ще бъдат подведени под отговорност за тази престъпна и напълно неприемлива постъпка.