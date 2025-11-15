ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канцлерът Мерц: Няма да има никакво сътрудничество...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21722690 www.24chasa.bg

Премиерът обяви ваучери от 20 хил. лв. за саниране на къщи

1816

Поставяме началото на политика по отношение на санирането на еднофамилните къщи, които също заслужават да имат по-ниски сметки за ток, наред с многофамилните жилищни сгради. Финансирането ще бъде по линия на специално създаден фонд за декарбонизация, като фокусът е енергийната ефективност на еднофамилните къщи. Това обяви министър-председателят Росен Желязков в Тутракан.

Премиерът изтъкна, че първоначално фондът ще разполага със 100 милиона лева, като в последствие средствата могат да бъдат увеличени. Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, а всеки ваучер ще бъде в размер на 20 000 лева. Нашите усилия са насочени към това хората да имат повече комфорт и по-спокоен живот, изтъкна Желязков.

В Тутракан министър-председателят видя решението на сложен казус с жилищен блок, който заради компрометирана още при строителството ВиК система, е потънал с повече от 20 сантиметра в образувало се блато. Благодарение на бързата и навременна реакция на държавата блокът вече е не само укрепен, но и енергийната му ефективност е повишена. Кметът на общината Димитър Стефанов изрази специална благодарност към тогавашния премиер Бойко Борисов, който веднага след появата на проблема, е разпоредил да бъдат отпуснати необходимите за целта средства. В жилищната сграда има 152 апартамента и живеят над 480 човека. В Тутракан почти всички административни сгради също са санирани. Премиерът Росен Желязков се ангажира и с решаването на проблема със сградата на МВР в града.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари