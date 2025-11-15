Кметът Терзиев по бански на турнир по адаптирано плуване

Спортът има силата да променя животи. Имах честта да бъда част от националния турнир по адаптирано плуване „Плуваме заедно" – събитие, което докосва, вдъхновява и обединява. Това съобщи във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Когато влязох в басейна и видях усмивките на децата, тяхната смелост и желание да се борят, разбрах отново колко много можем да научим от тях. Това не е просто турнир – това е празник на силата, която всеки човек носи в себе си.

Искам искрено да благодаря на организаторите – катедра „Водни спортове" на НСА „Васил Левски" и фондация „С любов към теб" за отдадеността, професионализма и грижата, с които правят тези събития възможни.

Дълбока благодарност отправям и към родителите и треньорите – хората, които всеки ден стоят до децата, подкрепят ги, вярват в тях и им помагат да разгръщат потенциала си.

Благодаря и на спортистите и популярните личности, които дойдоха, за да плуват с малките шампиони – Филип Буков, Таня Богомилова, Ренета Камберова, Теодор Цветков, Биляна Дудова, Екатерина Аврамова и Роксана Кирилова. Вашата подкрепа означава много – понякога една протегната ръка и едно „можеш" променят всичко.

Гордея се, че Столичната община подкрепя подобни инициативи и че чрез програмите „София спортува" и „Спортна стъпка" даваме възможност на повече хора с увреждания да бъдат активни, смели и видими.

Днес плувахме заедно.

И вярвам, че и занапред ще вървим заедно към една по-солидарна, достъпна и човечна София", пише още той.