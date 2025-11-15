Желязков: Стабилността на правителството гарантира устойчивост и за местната власт

Стабилността на правителството гарантира устойчивост и за местната власт. Никой няма полза от нови избори. Затова кабинетът и управляващото мнозинство сме решени да приемем бюджета на държавата, да обезпечим публичните финанси и да осигурим плавния преход към еврото. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Разград на среща с кметове и народни представители от областта. Премиерът потвърди, че предложеният от Министерски съвет държавен бюджет за 2026 година е единственият възможен. Имаме ясни приоритети и ги следваме неотклонно, посочи Желязков. Министър-председателят акцентира върху повишаването на доходите и подобряване на условията за образование и живот. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Не трябва да позволяваме повече да бъдем разделяни, защото това прави цялата ни страна слаба, категоричен беше Желязков. По думите му партиите, подкрепящи кабинета, имат отговорността да работят заедно и единно в името на стабилността. Министър-председателят изтъкна също значението на диалога на централната с местната власт в интерес на гражданите. Желязков отбеляза и осигуреното финансиране от държавата за общините за следващата година.

Предстоящото приемане на еврото от 1 януари 2026 година също беше обсъдено в хода на срещата. Желязков специално открои ролята на местната власт за гарантиране на максималната информираност на хората по темата.