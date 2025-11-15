Две жени и мъж са загиналите в тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Движението е възстановено

Две жени и един мъж са загиналите в пътнотранспортното произшествие на автомагистрала "Тракия" по-рано днес. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Оттам посочват, че при инцидента е загинала жена на 23 години, водач на единия автомобил, а в другия са загинали водача - мъж на 59 години, и жена на 60 години. Пътник от същия автомобил, мъж на 34 г., е ранен и е настанен за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора, без опасност за живота. По случая е образувано следствено дело в Окръжна прокуратура - Стара Загора.

Инцидентът стана в 9:06 часа тази сутрин. По първоначални данни катастрофата е станала на км 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Сблъскали са се два леки автомобила, съобщи БТА.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че движението при 208 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е възстановено.