Откриха антики, металотърсачи и дрога в имот до древния град Нове край Свищов

Културно-исторически ценности, боеприпаси и наркотични вещества иззеха служители на РУ- Свищов при спецакция, реализирана в четвъртък. Извършена е проверка в имот, в близост до Културно-исторически резерват «Нове», обитаван от 38-годишен мъж, известен на полицията и осъждан, посочват от ОДМВР - велико Търново.

Намерени и иззети са предмети с човешки образи, бронзови фигури, старопечатна църковна книга, за които са събрани данни, че представляват културно-историческо наследство. Полицаите се натъкнали още на металотърсачи, боеприпаси и около 1 грам кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин.

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура.