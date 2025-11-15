Гърневски: Не ми се стъпваше в "Лукойл", но Костов ме прати да държа златната акция

Силно ни смути, че продадоха "Нефтохим" на руснаците, обясненията бяха, че можела да работи само с руски петрол

Имаме интелигентен премиер и достоен кабинет, които успяха да превърнат цунамито в лазурно море, убеден е бившият кмет на Пловдив и ексдепутат

Не исках да стъпвам в "Лукойл", когато правителството на Иван Костов ме прати да представлявам държавата и да следя постъпленията от рафинерията във фиска. А те бяха 42 процента от общите приходи в бюджета.

Това разказа бившият кмет и ексдепутат Спас Гърневски, който държеше златната акция в приватизирания "Нефтохим" пред NOVA NEWS.

Той си помни и как го назначили. Тъкмо минавал покрай царския дворец на път за "Дондуков" 1, когато тогавашният икономически министър Александър Божков му се обадил да го пита къде е, защото след малко кабинетът "Костов" ще се занимава с него. Отишъл и разбрал, че ще държи златната акция на държавата в приватизирания "Нефтохим".

"Силно ни смути продажбата на руснаците. По това време бях и кмет на Пловдив, и лидер на СДС. Поставихме въпроса много остро защо точно руснаци взеха рафинерията. Иван Костов беше винаги избиран за депутат от Пловдив. И точно, когато сменяхме името на площада на общината от "Гурко" на "Стефан Стамболов", руснаци купиха "Нефтохим". Обясненията бяха, че тя така била създадена, че да работи само с руски петрол", разказа Гърневски.

"Не ми се ходеше, но ми казаха, че трябва да пазим българския интерес. Отидох там, за да следим всеки лев да не бъде отклоняван наляво и надясно. Там имаше екип от сериозни български специалисти. И дори нарасна приходът в българския бюджет от дейността на "Лукойл", твърди той.

Гърневски коментира опасенията на опозицията и на президента, че сега с назначаването на особения търговски управител се прави опит за слагане на ръка върху рафинерията.

"Мислите ли, че в тази ситуация, когато САЩ и Великобритания следят този процес, така лесно ще позволят да стане нещо, което си мислят "Да, България" и президентът. Имаме правителство с интелигентен премиер и достоен кабинет, които превърнаха цунамито в едно лазурно море", отговори ексдепутатът, наричан "синият трубадур" в ранните години на демокрацията.

"С действията си и подкрепата на световните сили към сегашния кабинет се доказа, че българските власти действат перфектно на едно ниво с немците. Мислите ли, че особеният търговски управител не е съгласуван с партньорите? България не може да си позволи да бъде петролно чейндж бюро, както беше по времето на ПП, и да връща милионите в Москва", каза Гърневски.

Той благодари на Делян Пеевски за подкрепата на правителството "иначе щяхме да сме пак в някакви избори, а Копейкин да брои рублите".