БТА предостави на Зографския манастир на Света гора новини и снимки за него от архивите си

Игуменът на Зографския манастир "Свети великомъченик Георги" архимандрит Гавриил получи два тома с копия на новини и снимки за манастира от архивите на Българската телеграфна агенция (БТА). Предаде му ги генералният директор на БТА Кирил Вълчев в навечерието на есенния празник на свети Георги - по стар стил на 16 ноември, когато мощите му са пренесени от мястото на измъчването му в Лида в Мала Азия (днешния град Лод в Израел) в новоосветен християнски храм.

Текстовите новини са събрани в книга от 127 страници, колкото са годините на БТА, чийто първи бюлетин излиза през 1898 г. Най-старата новина в БТА от Света гора е от 1935 г. на френската агенция "Хавас" за прилив и отлив край бреговете на Атон заради земетресение в Гърция.

Снимките от фотоархива на БТА от Зографския манастир, които са във втория том, са 91. Най-старата снимка е от 1972 г. Игуменът отбеляза, че тя може да бъде полезна, защото на нея се вижда тераса на крилото, което в момента се реставрира, а не е известна друга негова снимка от по-старо време, а само рисунка.

Томовете са подготвени от дирекция "Архиви и справочна" на БТА с ръководител Десислава Севова.

"Изпълнявам обещанието си от пролетния празник на свети Георги на 6 май тази година, когато обещах на тогава новоизбрания игумен архимандрит Гавриил за есенния празник на светеца да донеса копия на новините за Зографския манастир от бюлетините на БТА от 1898 г. до наши дни, както и копия на снимките на манастира, с които разполага националната информационна агенция на България, като ги предам на хартиен и електронен носител за съхранение в библиотеката на светата обител", каза Вълчев. "По време на комунизма няма много новини от Зографския манастир. Има една статия от 1972 г. в списание "Паралели" от Иван Гарелов, както и материали на ББС, като най-старият е от 1979 г., озаглавен "Дописка за българския Зографски манастир". След 1990 г. новините са предимно от посещения на делегации от България. Факт е, че в българските медии няма достатъчно, толкова, колкото заслужава Зографският манастир да присъства. И аз се надявам, че в следващите години тези томове с информация от него в българските медии ще бъдат много по-дебели", отбеляза генералният директор на БТА.

Според Вълчев е възможно след завършването на цифровизацията на архивите на БТА, което се очаква през следващата година, да бъдат открити още материали за Зографския манастир и те да бъдат предоставени допълнително за следващия есенен празник на свети Георги.

Генералният директор на БТА обясни, че екземпляри от томовете с новините и снимките на агенцията от Зографския манастир ще бъдат предадени и на генералното консулство на България в Солун и българското посолство в Атина, както и в библиотеката на Светия синод на Българската православна църква.

При предишното си посещение като генерален директор в Зографския манастир на 6 май тази година Вълчев пое ангажимент БТА да продължи да разпространява с възможност да се използват от всички медии съобщенията от Зографския манастир и да отразява системно и всички важни събития в манастира.

Тогава библиотеката на манастира получи трите тома, издадени за 125-ата годишнина на БТА, съдържащи история на агенцията, лични свидетелства на бележити нейни служители и новини от архивите от 1898 г. до 2023 г., пощенската марка на "Български пощи" и медала от Монетния двор на Българската народна банка по повод годишнината, както и изданието, посветено на организираната от БТА Шестнадесетата Световна среща на българските медии в Рилския манастир през 2021 г.

За есенния празник на свети Георги в Зографския манастир пристигна парламентарна делегация от България начело със заместник-председателя на 51-ото Народно събрание Цончо Ганев от "Възраждане". В делегацията са председателят на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията Красимир Събев от "ГЕРБ - СДС", заместник-председателят на същата комисия Атанас Славов от "Продължаваме промяната - Демократична България", заместник-председателят на парламентарна група "Движение за права и свободи – Ново начало" Станислав Анастасов, заместник-председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и секретар на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Атанас Атанасов, парламентарният секретар и секретар на парламентарната група на "Има такъв народ" Александър Вълчев и народният представител от "Величие" Любиша Блажевски. Делегацията се придружава от генералния консул на България в Солун, Гърция, Антон Марков и главния експертен сътрудник на парламентарната комисия по външна политика Лъчезар Тошев.

На празника Българската православна църква се представлява от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит и Български патриарх Даниил.

В манастира за празника пристигат и много поклонници от България.

Те ще участват в бдението през нощта срещу деня на празника, в светата литургия и литийното шествие с чудотворната икона на свети Георги.