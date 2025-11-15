Започна нощното бдение в Зографския манастир за есенния празник на свети Георги

В 19:00 часа в българския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф" на Света гора започна всенощното бдение за есенния празник на свети Георги по стар стил на 16 ноември, когато мощите му са пренесени от мястото на измъчването му в Лида в Мала Азия (днешния град Лод в Израел) в новоосветен християнски храм.

В него участват Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, както и пристигналата от България парламентарна делегация начело със заместник-председателя на 51-ото Народно събрание Цончо Ганев от „Възраждане". В делегацията са председателят на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията Красимир Събев от ГЕРБ-СДС, заместник-председателят на същата комисия Атанас Славов от „Продължаваме промяната - Демократична България", заместник-председателят на парламентарна група на „Движение за права и свободи – Ново начало" Станислав Анастасов, заместник-председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и секретар на парламентарната група на „БСП - Обединена левица" Атанас Атанасов, парламентарният секретар и секретар на парламентарната група на „Има такъв народ" Александър Вълчев и народният представител от „Величие" Любиша Блажевски. Делегацията се придружава от генералния консул на България в Солун, Гърция, Антон Марков и главния експертен сътрудник на парламентарната комисия по външна политика Лъчезар Тошев, предава БТА.

Песнопения изпълнява хор „Св. Наум Охридски" от гр. София с ръководител Андрей Касабов.

В манастира за празника са и много поклонници от България, които участват в бдението през нощта срещу деня на празника, а сутринта на 16 ноември ще се включат в светата литургия и литийното шествие с чудотворната икона на свети Георги – Арабската от манастира до черквата „Свети Георги" на отсрещния хълм западно от входа на светата обител, където според преданите е спряло мулето, което я е донесло през XII век, след като доплавала на Атон от Мала Азия.

С делегацията в Зографския манастир пристигна и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, който предостави на библиотеката на манастира два тома с архивните новини и снимки за него през 127-те години на агенцията. Текстовите новини са събрани в книга от 127 страници, колкото са годините на БТА, чийто първи бюлетин излиза през 1898 г. Най-старата новина в БТА от Света гора е от 1935 г. на френската агенция „Хавас" за прилив и отлив край бреговете на Атон заради земетресение в Гърция. Снимките от фотоархива на БТА от Зографския манастир, които са във втория том, са 91. Най-старата снимка е от 1972 г. На пролетния празник на свети Георги на 6 май Вълчев обеща на новоизбрания игумен архимандрит Гавриил за есенния празник на светеца да донесе копия на новините за Зографския манастир от бюлетините на БТА от 1898 г. до наши дни, както и копия на снимките от манастира, с които разполага националната информационна агенция на България, като ги предаде на хартиен и електронен носител за съхранение в библиотеката на светата обител.