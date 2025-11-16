Заливат в движение коли и пешеходци с кисело мляко (Видео, снимки)

Засичане, заслепяване на шофьора и поливане с мляко на автомобил в движение. Така преминава вечерта на шофьор в столицата.

Инцидентът е станал в центъра на София в петък вечерта. Младо момиче зад волана заляло в движение с кисело мляко случаен пешеходец, застанал на светофар, а след това последвало засичане на шофьора, заслепяване с фенер, а в последствие и поливане на автомобила с мляко..

"Аз и моята приятелка се прибирахме от заведение към вкъщи, когато станахме свидетели на изключително агресивно поведение на пътя.

Пред нас се движеше автомобил с номер СВ8698ЕО(каран от момиче видимо взело току-що книжка ), от който на един светофар поляха случаен човек с кисело мляко. Останахме шокирани от случката", разказва във фейсбук анонимен потребител в групата "Катастрофи в София".

Последвало засичане и заслепяване.

Малко след това същият автомобил намали и започна да се движи непосредствено до нас. Засичаха ни, лепяха се до колата ни и ни светеха с фенер от задната седалка, очевидно с цел да ни заслепят. След това се залепиха зад нас и продължиха дълго време да ни следват, като през цялото време присветваха и караха агресивно, разказва потърпевшия.

"Решихме да спрем на паркинга на „Александър Невски", за да могат да ни подминат. Вместо това те отново се изравниха с нас, започнаха да светят с фенера и да викат. Моята приятелка ги попита:" защо са полели човека на светофара и им каза, че това не е нормално". Реакцията им беше подигравателна — твърдяха, че нямаме доказателства и отново ни заслепяваха с фенер.В крайна сметка ни замериха и нас с кисело мляко.", допълва той.

