Зографският манастир отбелязва есенния празник на свети Георги

Българският манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф" на Света гора отбелязва есенния празник на свети Георги (по стар стил на 16 ноември), когато мощите му са пренесени от мястото на измъчването му в Лида в Мала Азия (днешния град Лод в Израел) в новоосветен християнски храм.

След светата литургия, оглавена от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, по традиция ще има литийно шествие с иконата на свети великомъченик Георги – Арабската от манастира до черквата „Свети Георги" на отсрещния хълм западно от входа на светата обител, където според преданието е спряло мулето, което я е донесло през XII век, след като доплавала на Атон от Мала Азия. Отбелязването на празника започна снощи в 20 часа с всенощното бдение, продължило до след 2 часа след полунощ, пише БТА.

За празника от България пристигна парламентарна делегация начело със заместник-председателя на 51-ото Народно събрание Цончо Ганев от „Възраждане". В делегацията са председателят на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията Красимир Събев от ГЕРБ-СДС, заместник-председателят на същата комисия Атанас Славов от „Продължаваме промяната - Демократична България", заместник-председателят на парламентарна група на „Движение за права и свободи – Ново начало" Станислав Анастасов, заместник-председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и секретар на парламентарната група на „БСП - Обединена левица" Атанас Атанасов, парламентарният секретар и секретар на парламентарната група на „Има такъв народ" Александър Вълчев и народният представител от „Величие" Любиша Блажевски. Делегацията се придружава от генералния консул на България в Солун, Гърция, Антон Марков и главния експертен сътрудник на парламентарната комисия по външна политика Лъчезар Тошев.

Песнопения изпълнява хор „Св. Наум Охридски" от гр. София с ръководител Андрей Касабов.

В манастира за празника са и много поклонници от България.