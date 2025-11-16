4-ма души са загинали и 20 са ранени при катастрофи за един ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима души са загинали, а 20 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие. Това съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи.

В столицата са регистрирани 21 леки пътнотранспортни произшествия и една тежка катастрофа, при които са ранени двама души.

От началото на месеца има 253 катастрофи с 25 починали и 319 пострадали. От началото на годината произшествията на пътя са 5885, загиналите са 398, а ранените 7330.

При сравнение с реалните данни за същия период на 2024 г., от МВР отчитат с 13 по-малко загинали участници в движението през 2025 г.