Георги Карапаунов от Смолян е „Пътен полицай на 2025 година“

Валентин Хаджиев

[email protected]

1556
Победителят Георги Карапаунов от Смолян Снимки: ОД на МВР- Смолян

Инспекторът от Пътна полиция- Смолян Георги Карапаунов бе отличен с приза „Пътен полицай на 2025 година". Той спечели първото място след края на двудневното национално състезание, проведено в Кърджали.

Карапаунов постигна най-добри резултати и събра най-много точки в петте конкурсни дисциплини. Той е с 6-годишен стаж в системата. Тази година Карапаунов бе отличен и с второ място в дисциплината „Майсторско управление на автомобил", а миналата година се класира втори в „Майсторско управление на мотоциклет".

В отборното класиране той е част от състава, който през 2023 и 2024 година завоюва трето място, демонстрирайки постоянство и добри екипни качества.

Общо 70 състезатели- 58 мъже и 12 жени пътни полицаи от всички Областни дирекции в страната участваха в надпреварата.

Отборите са от цялата страна - по двама от всяка областните дирекции плюс към тях са присъединени и началниците на пътна полиция.

В генералното отборно класиране екипът на Пътна полиция при ОДМВР–Смолян завоюва второ място. Отборът, воден от старши инспектор Николай Тошев и в състав полицейски инспектори Георги Карапаунов и Владимир Фиданов, за пореден път демонстрира професионализъм и висока подготовка, съобщиха от местната полиция.

Наградите на победителите бяха връчени на тържествена церемония, на която бяха отличени още десетки служители на пътна полиция от страната.

