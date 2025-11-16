ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младеж скочи от моста край Клисура, загина

Мая Вакрилова

[email protected]

2308

Най-вероятно става дума за самоубийство

Младо момче на около 20 години е намерено мъртво в събота сутринта под моста на Подбалканския път край Клисура, съобщиха за "24 часа" от МВР.

На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но те единствено са констатирали смъртта на младежа.

Разследващите не са установили следи от насилие по трупа, а от МВР съобщиха, че най-вероятно става дума за самоубийство.

Мостът в региона е с височина между 50 и 100 метра и оцеляването след скок е малко вероятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

