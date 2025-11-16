Най-често жертви на пътя в Добричко са самокатастрофирали водачи

От началото на годината в област Добрич са станали 113 тежки катастрофи, при които са загинали 13 души, ранените са 148. Загиналите са с трима по-малков сравнение с м.г. 10 от жертвите и 81 от ранените са при инциденти извън населени места, основно заради превишена и несъобразена скорост. Продължава да е висок делът на т.нар. самокатастрофирали водачи - 33 произшествия с шестима загинали и 48 ранени.

„Тежките пътнотранспортни произшествия в област Добрич намаляват в сравнение с м.г. Най-много сред загиналите на пътя в област Добрич са самокатастрофирали водачи. От 13 загинали на пътя през т.г. 8 случая са такива. Най-често причината е превишена скорост и несъобразяване с пътните условия Възрастта не е от значение, пострадалите са на възраст от 25 до 64 години", каза комисар Жулиян Минев, началник на сектор „Охранителна полиция" в Областната дирекция на МВР.

„В списъка на пътни участъци с концентрация на пътнотраспортни произшествия е този над село Кранево. Предстои съвместно с Областното пътно управление да го обозначим със съответната сигнализация", добави Минев.

„Пътна полиция" осъществява всекидневен контрол на пътя, влизаме и в малките населени места. 55 процента от катастрофите се случват извън населени места Най.често пътните инциденти стават през работните дни", заяви Минев.

„В навечерието на Световния ден се обръщам към всеки един жител на област Добрич с апела да почетем загиналите, да помагаме на пострадалите, да станем ние самите по-добри участници в движението по пътищата, да възпитаваме децата и младите хора в култура на движението. Ежедневно сме свидетели на войната по пътищата и тежките загуби, които ние самите си нанасяме. За да намалим катастрофите, цялото общество – държава, общини, неправителствен сектор, образователна система, трябва да вървим заедно по път, който да гарантира усещане за сигурност при движение, съхранен живот и опазено здраве" – такъв апел отправи областният управител Живко Желязков.С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 26 октомври 2005 г. третата неделя на месец ноември от всяка календарна година е обявена за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тази година денят в памет на стотиците жертви на войната по пътищата във всички страни по света ще бъде отбелязан на 16 ноември.

В Добрич в двора на храм „Света Троица" е изграден паметен кръст на жертвите на пътя по инициатива на почернени родители.