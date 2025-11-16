ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Все по-често студенти се връщали да учат в Българи...

7 млн. лв. ще струва възстановяването на Царево след поредния потоп

Пропаднал път в Царево Снимка: Фейсбук/Община Царево

7 млн. лв. – толкова струва възстановяването на Царево след като река „Черна“ излезе от коритото си за втори път в рамките на две години.

Залети бяха десетки къщи, а хората и до днес разчистват щетите.

Все още не е възстановен моста, който се срути в деня на наводнението. Той е висок поне 6 метра, а водата тогава е преливала отгоре.

Докато не бъде поправeн, хората от населените места, които са от другата страна на тази пропаст, са принудени да стигат до домовете си по доста по-дълъг заобиколен маршрут.

„В момента се работи активно да се осигури обходният път и да се асфалтира, тъй като този път осигурява достъп до 5 населени места“, каза пред bTV Владимир Крумов, областен управител на Бургас.

Община Царево започва проектиране на бетонно корито за реката, което да е готово до две години.

„Бетонно корито, което да бъде удълбочено, по възможност и разширено, така че да може да се поемат тези води“, обяснява зам.-кметът на Царево Денис Диханов.

А през тези две години жителите на морския град надяват реката да не ги залее отново.

