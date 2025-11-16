Васил Терзиев: Бързо забравихме какво беше в София преди да се вкарат синя и зелена зона

С повече платени зони ще има повече ред в София. Така кметът на града Васил Терзиев защити гласуваната тази седмица реформа в платеното паркиране в столицата. Той заяви, че няма притеснение от проверката на Комисията за защита на потребителите за обявеното увеличение на цената за синя и зелена зона.

"КЗП може да прочете доклада. Той е доста обстоен", коментира Терзиев. "Ако беше станало след няколко месеца всички щяха да обвиняват еврото. Еврото не е виновно. От десетилетие не са пипани цените. Няма политика, реформа, която да променя навици, и която да изисква по-високо заплащане на дадена услуга и някой да е бил доволен."

"Много бързо сме забравили какво беше в центъра на София преди да се вкарат синя и зелена зона. Как трябваше да прескачаме колите през капаците и не можеше не количка, не можеше човек да мине. Аз не веднъж съм застъпвал тезата, че колкото повече зони има, толкова по нормални условия на живот ще имаме. И откъм паркиране, и от към тротоари и откъм средства, с които да се облагородяват кварталите", заяви още Терзиев пред бТВ.